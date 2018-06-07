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КНДР ликвидировала главный ракетный полигон страны

НовостиПолитика    07.06.2018 - 06:40
Фото: ракета КНДР (kcna.kp)
Фото: ракета КНДР (kcna.kp)

Работы по демонтажу полигона Ихари закончились 19 мая

Северная Корея (КНДР) ликвидировала основной полигон Ихари, предназначенный для испытания двигателей баллистических ракет. Об этом сообщили эксперты в США, передает сайт 38 North.

Выводы о ликвидации полигона были сделаны на основе спутниковых снимков.

В то же время отмечается, что пока неизвестно, является ли уничтожение объекта свидетельством приостановки ракетной программы КНДР.

Источники издания сообщили, что работы по демонтажу стартовали в начале мая и закончились к 19 мая.

Также сообщается, что полигон Ихари был единственным известным местом, где проходили испытания твердотопливной ракеты "Пуккыксон-2".

Напомним, эксперты по контролю вооружений подсчитали, что ликвидация ядерной программы Северной Кореи потребует десяти лет и будет стоить 20 млрд долларов, при условии, что на саммите в Сингапуре 12 июня будет достигнуто соглашение по этому вопросу.

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Теги публикации: КНДР, полигон, ракетные испытания  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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