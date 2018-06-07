КНДР ликвидировала главный ракетный полигон страны

Работы по демонтажу полигона Ихари закончились 19 мая

Северная Корея (КНДР) ликвидировала основной полигон Ихари, предназначенный для испытания двигателей баллистических ракет. Об этом сообщили эксперты в США, передает сайт 38 North.

Выводы о ликвидации полигона были сделаны на основе спутниковых снимков.

В то же время отмечается, что пока неизвестно, является ли уничтожение объекта свидетельством приостановки ракетной программы КНДР.

Источники издания сообщили, что работы по демонтажу стартовали в начале мая и закончились к 19 мая.

Также сообщается, что полигон Ихари был единственным известным местом, где проходили испытания твердотопливной ракеты "Пуккыксон-2".

Напомним, эксперты по контролю вооружений подсчитали, что ликвидация ядерной программы Северной Кореи потребует десяти лет и будет стоить 20 млрд долларов, при условии, что на саммите в Сингапуре 12 июня будет достигнуто соглашение по этому вопросу.