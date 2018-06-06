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Денуклеаризация КНДР может стоить до 20 млрд долларов

НовостиФинансы    06.06.2018 - 16:30
Фото: лидер КНДР Ким Чен Ын (kcna.kp)
Фото: лидер КНДР Ким Чен Ын (kcna.kp)

Ликвидация ядерной программы КНДР потребует десяти лет

Эксперты по контролю вооружений подсчитали, что ликвидация ядерной программы Северной Кореи (КНДР) потребует десяти лет и будет стоить 20 млрд долларов, очевидно, при условии, что на саммите в Сингапуре 12 июня будет достигнуто соглашение по этому вопросу. Об этом сообщает "Голос Америки".

"Трудная задача еще не началась, и она потребует постоянного внимания со стороны Соединенных Штатов, Южной Кореи, Японии, Китая и Северной Кореи. Это будет многолетний процесс", - сказал исполнительный директор Ассоциации по контролю вооружений Дэрил Кимболл.

Напомним, ранее сообщалось, что официальные лица США, которые работают над планированием саммита президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре, столкнулись с проблемой материально-технического обеспечения.

Как сообщалось, президентский люкс в отеле Fullerton, пятизвездочном курорте на уединенном острове, может стоить больше 6000 тысяч долларов за сутки. Сообщается, что северокорейской делегации может также потребоваться поездка на самолете, предоставленном другой страной. 

При этом в США опровергли информацию о намерении оплачивать проживание в отеле Ким Чен Ыну во время саммита 12 июня. Как известно, Трамп встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном 12 июня.

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Теги публикации: КНДР  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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