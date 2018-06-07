КНДР ліквідувала головний ракетний полігон країни

Роботи з демонтажу полігону Іхарі завершилися 19 травня

Північна Корея (КНДР) ліквідувала основний полігон Іхарі, призначений для випробування двигунів балістичних ракет. Про це повідомили експерти в США, передає сайт 38 North.

Висновки про ліквідацію полігону були зроблені на піідставі супутникових знімків.

Водночас зазначається, що поки невідомо, чи знищення об'єкта є свідченням припинення ракетної програми КНДР.

Джерела видання повідомили, що роботи з демонтажу стартували на початку травня і закінчилися до 19 травня.

Також повідомляється, що полігон Іхарі був єдиним відомим місцем, де відбуалися випробування твердопаливної ракети "Пуккиксон-2".

Нагадаємо, експерти з контролю озброєнь підрахували, що ліквідація ядерної програми Північної Кореї потребує десяти років і коштуватиме 20 млрд доларів, за умови, що на саміті в Сінгапурі 12 червня буде досягнуто угоди з цього питання.