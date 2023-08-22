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КНДР в конце августа снова попытается запустить военный "спутник-шпион"

Северная Корея, Вторник 22 августа 2023 03:55
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КНДР в конце августа снова попытается запустить военный "спутник-шпион" Фото: Северная Корея снова попытается запустить спутник-шпион (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Северная Корея запустит военный разведывательный спутник в направлении Желтого и Восточно-Китайского морей 24-31 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным японской береговой охраны, северокорейский спутник при запуске окажется за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Япония будет сотрудничать с Южной Кореей и Соединенными Штатами Америки для мониторинга запуска.

Провальный запуск военного разведывательного спутника КНДР

Северная Корея, 31 мая, пыталась вывести на орбиту "спутник-шпион" Malligyong-1, однако Пхеньян потерпел неудачу. Ракета потеряла тягу и упала в Желтое море.

Впоследствии, военные Южной Кореи приступили к поиску частей объекта КНДР и 16 июня, подняли со дна моря первые части ракеты и спутника. После детального анализа основных частей космической ракеты-носителя эксперты пришли к выводу, что они вообще не имели военной пользы как "спутник-разведчик".

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