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КНДР випробувала нову зброю

Новини » Надзвичайні події    16.11.2018 - 03:19
КНДР випробувала нову зброю
Фото: Кім Чен Ин (KCNA)

У КНДР провели нове випробування зброї

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин проінспектував випробування нещодавно розробленої високотехнологічної зброї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Корейська Центральна радіомовна станція повідомила, що Кім Чен Ин відвідав випробувальний полігон в Національному інституті оборони та проінспектував випробування невказаної нової тактичної зброї.

"Сучасна зброя, яка давно розроблялося під активним керівництвом нашої партії, призначена для того, щоб повністю захистити нашу територію і значно поліпшити бойову міць нашої народної армії", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що випробування були успішними.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Північна і Південна Корея разом з командуванням ООН домовилися відвести зброю від кордону.

Крім того, другий саміт президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина запланований на січень 2019 року. До цього північнокорейська сторона зазначила, що зацікавлена у тісній роботі з Білим домом.

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