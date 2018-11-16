КНДР випробувала нову зброю

Фото: Кім Чен Ин (KCNA)

У КНДР провели нове випробування зброї

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин проінспектував випробування нещодавно розробленої високотехнологічної зброї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Корейська Центральна радіомовна станція повідомила, що Кім Чен Ин відвідав випробувальний полігон в Національному інституті оборони та проінспектував випробування невказаної нової тактичної зброї.

"Сучасна зброя, яка давно розроблялося під активним керівництвом нашої партії, призначена для того, щоб повністю захистити нашу територію і значно поліпшити бойову міць нашої народної армії", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що випробування були успішними.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Північна і Південна Корея разом з командуванням ООН домовилися відвести зброю від кордону.

Крім того, другий саміт президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина запланований на січень 2019 року. До цього північнокорейська сторона зазначила, що зацікавлена у тісній роботі з Білим домом.