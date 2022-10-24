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КНДР и Южная Корея обменялись обстрелами: что происходит

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Понедельник 24 октября 2022 01:24
КНДР и Южная Корея обменялись обстрелами: что происходит Фото: КНДР и Южная Корея обменялись обстрелами (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Южная Коррея открыла предупредительный огонь из-за пересечения судном из КНДР морской границы между странами. В ответ северокорейские военные применили РСЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

О пострадавших или повреждениях данных нет.

Сеул утверждает, что торговое судно КНДР пересекло Северную ограничительную линию, фактически морскую границу между странами.

КНДР в ответ заявила, что произвела 10 выстрелов из реактивных систем залпового огня, чтобы "грозно отбросить обратно вражеское судно".

Напомним, недавно КНДР проинформировала, что имитировала ядерные удары по Южной Корее.

Также мы писали, что одна из ракет, запущенных Северной Кореей, пролетела над Японией.

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