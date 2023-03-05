КНДР хоче, щоб ООН вимагала припинити спільні навчання США і Південної Кореї

Міністерство закордонних справ Північної Кореї звернулось до Організації Об'єднаних Націй з закликом вимагати негайного припинення спільних військових навчань Сполучених Штатів і Південної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну інформаційною агенцією КНДР KCNA .

Він закликав ООН та міжнародне співтовариство рішучіше вимагати припинення "провокаційних заяв" і військових навчань США та Південної Кореї. Кім також висловив занепокоєння тим, що ООН мовчить про ці навчання, які мають, на його думку, "явний агресивний характер".

"Навчання і риторика союзників "безвідповідально підвищують рівень конфронтації", - заявив віце-міністр закордонних справ у справах міжнародних організацій КНДР Кім Сон Гьонг.

Так, міністерство заявило, що навчання "посилюють напруженість в регіоні" і "загрожують безпеці".

Нагадаємо, що з 13 по 23 березня США і Південна Корея проведуть навчання "Щит свободи" - командно-штабне тренування з використанням комп'ютерного моделювання для зміцнення їх потенціалів оборони та реагування. У цей же період відбудуться окремі великомасштабні спільні польові навчання Warrior Shield FTX.

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