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КНДР хочет, чтобы ООН требовала прекратить совместные учения США и Южной Кореи

Фото: КНДР хочет, чтобы ООН прекратила совместные учения США и Южной Кореи (voakorea.com)
Автор: Антон Малиновский

Министерство иностранных дел Северной Кореи обратилось в Организацию Объединенных Наций с призывом потребовать немедленного прекращения совместных военных учений Соединенных Штатов и Южной Кореи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственное информационное агентство КНДР KCNA.

Так, министерство заявило, что учения "усиливают напряженность в регионе" и "угрожают безопасности".

"Обучение и риторика союзников "безответственно повышают уровень конфронтации", - заявил вице-министр иностранных дел по делам международных организаций КНДР Ким Сон Генг.

Он призвал ООН и международное сообщество более решительно требовать прекращения "провокационных заявлений" и военных учений США и Южной Кореи. Ким также выразил обеспокоенность тем, что ООН молчит об этих учениях, которые носят, по его мнению, "явный агрессивный характер".

Напомним, что с 13 по 23 марта США и Южная Корея проведут обучение "Щит свободы" - командно-штабную тренировку с использованием компьютерного моделирования для укрепления их потенциалов обороны и реагирования. В этот же период состоятся отдельные крупномасштабные совместные полевые учения Warrior Shield FTX.

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Соединенные Штаты АмерикиКНДРЮжная Корея