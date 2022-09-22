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КНДР готується спустити на воду нову ракетну субмарину, - аналітики

Фото: КНДР готується спустити на воду нову ракетну субмарину (wikimedia.org)
Автор: Олег Васьків

Північна Корея проводить підготовку до того, аби найближчим часом спустити на воду новий підводний ракетний човен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на супутникові знімки верфі Sinpo South Shipyard від 18 вересня, оприлюднені в дослідженні 38 north.

Аналітики наголошують, що на фото видно 6 барж і суден, які зібралися біля причалу будівельного цеху.

Уперше ознаки того, що КНДР будує принаймні один новий підводний човен помітили у 2016 році, а вже в 2019 з'явилося відео, на якому лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оглядав субмарину особисто.

Цікаво, що про підводний човен до того моменту не було нічого відомо. Однак пізніше з'явилися дані, що він був побудований під "особливою увагою" диктатора. Судно мало "працювати" у водах біля східного узбережжя.

Ніхто раніше не описував системи озброєння цієї підводної субмарини та не розповідав, де і коли проходила її перевірка. Проте, аналітики припустили, що очевидні розміри нового судна вказують на його здатність нести ракети.

Варто зазначити, що КНДР має великий підводний флот, але відомий лише один експериментальний підводний човен, здатний нести балістичну ракету.

Нагадаємо, у травні Північна Корея здійснила пуск трьох балістичних ракет.

Запуск відбувся через кілька годин після того, як президент США Джо Байден покинув Японію після своєї першої поїздки в Азію на посаді.

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КНДР