КНДР готує дві бригади по 6 тисяч осіб. Знаємо, як відповісти на виклик, - Зеленський

Україна має інформацію про підготовку двох підрозділів із військових із Північної Кореї. Мова про дві бригади.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.
За словами Зеленського, він заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського, яка стосувалась ситуації на фронті. Також було обговорено питання того, що Росія готує солдатів Північної Кореї для війни в Україні.
"Ми маємо інформацію про підготовку двох підрозділів із військових із Північної Кореї – може бути навіть дві бригади по 6 тисяч людей. І це виклик. Але ми знаємо, як на цей виклик відповісти. І важливо, щоб від цього виклику не ховались і партнери. Всі партнери", - розповів Зеленський.
Він також подякував партнерам України, які засудили приєднання Північної Кореї до російської війни.
"Зрозуміло, що в Пхеньяні так само як і в Москві, не рахують людей і не цінують людські життя. Але ми всі у світі однаково зацікавлені в тому, щоб війну завершити, а не продовжити. Тому ми разом повинні зупинити Росію та її спільників", - сказав президент.
Він зауважив, що у випадку, якщо Північна Корея може втручатись у війну в Європі, значить, тиску на цей режим недостатньо.
"Якщо Росія досі може робити цю війну більшою та довшою, значить, кожен у світі, хто досі не допомагає примушувати Росію до миру, насправді допомагає Путіну воювати. Злочинців треба зупиняти. Ми очікуємо жорсткої предметної реакції світу. Бажано, не тільки словами", - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, джерела РБК-Україна повідомляли, що північнокорейських солдатів вже доставили в Росію для підготовки до війни проти України. Центр стратегічних комунікацій оприлюднив відео, на якому їм видають російську військову форму на полігоні на Далекому Сході. Сьогодні з'явилися нові докази їхньої присутності в Росії
Водночас Південна Корея пообіцяла вжити "поетапних заходів" проти Північної Кореї та Росії у зв'язку з їх поглибленим військовим співробітництвом.
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