КНДР готує дві бригади по 6 тисяч осіб. Знаємо, як відповісти на виклик, - Зеленський

За словами Зеленського, він заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського, яка стосувалась ситуації на фронті. Також було обговорено питання того, що Росія готує солдатів Північної Кореї для війни в Україні.

"Ми маємо інформацію про підготовку двох підрозділів із військових із Північної Кореї – може бути навіть дві бригади по 6 тисяч людей. І це виклик. Але ми знаємо, як на цей виклик відповісти. І важливо, щоб від цього виклику не ховались і партнери. Всі партнери", - розповів Зеленський.

Він також подякував партнерам України, які засудили приєднання Північної Кореї до російської війни.

"Зрозуміло, що в Пхеньяні так само як і в Москві, не рахують людей і не цінують людські життя. Але ми всі у світі однаково зацікавлені в тому, щоб війну завершити, а не продовжити. Тому ми разом повинні зупинити Росію та її спільників", - сказав президент.

Він зауважив, що у випадку, якщо Північна Корея може втручатись у війну в Європі, значить, тиску на цей режим недостатньо.

"Якщо Росія досі може робити цю війну більшою та довшою, значить, кожен у світі, хто досі не допомагає примушувати Росію до миру, насправді допомагає Путіну воювати. Злочинців треба зупиняти. Ми очікуємо жорсткої предметної реакції світу. Бажано, не тільки словами", - підкреслив Зеленський.