КНДР готовит две бригады по 6 тысяч человек. Знаем, как ответить на вызов, - Зеленский

По словам Зеленского, он заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского, который касался ситуации на фронте. Также был обсужден вопрос, что Россия готовит солдат Северной Кореи для войны в Украине.

"У нас есть информация о подготовке двух подразделений из военных из Северной Кореи – может быть даже две бригады по 6 тысяч человек. И это вызов. Но мы знаем, как на этот вызов ответить. И важно, чтобы от этого вызова не скрывались и партнеры". Все партнеры", – рассказал Зеленский.

Он также поблагодарил партнеров Украины, осудивших присоединение Северной Кореи к российской войне.

"Понятно, что в Пхеньяне так же как и в Москве, не считают людей и не ценят человеческие жизни. Но мы все в мире все равно заинтересованы в том, чтобы войну завершить, а не продолжить. Поэтому мы вместе должны остановить Россию и ее сообщников" , – сказал президент.

Он отметил, что в случае, если Северная Корея может вмешиваться в войну в Европе, значит давления на этот режим недостаточно.

"Если Россия до сих пор может делать эту войну больше и дольше, значит, каждый в мире, кто до сих пор не помогает принуждать Россию к миру, действительно помогает Путину воевать. Преступников нужно останавливать. Мы ожидаем жесткой предметной реакции мира. Желательно, не только словами", – подчеркнул Зеленский.