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КНДР готовится провести очередное ядерное испытание, - Блинкен

Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Северная Корея планирует провести новое испытание своего ядерного оружия. Оно станет уже седьмым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена в ходе конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия.

"КНДР продолжает расширять свою незаконную ядерную программу и свои провокации против региона. Мы встречаемся сегодня, а Пхеньян готовится провести свое седьмое ядерное испытание", - заявил Блинкен во время своего

Напомним, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности к применению ядерного оружия в потенциальном конфликте с США и Южной Кореей.

Также мы писали, что генсек ООН Антониу Гутерриш призвал полностью уничтожить ядерное оружие в мире. Риски его применения достигли уровня, который наблюдался во время холодной войны.

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КНДРЭнтони БлинкенЯдерное оружие