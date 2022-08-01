RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

КНДР готується провести чергове ядерне випробування, - Блінкен

Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Північна Корея планує провести нове випробування своєї ядерної зброї. Воно стане вже сьомим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена в ході конференції країн-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

"КНДР продовжує розширювати свою незаконну ядерну програму і свої провокації проти регіону. Ми зустрічаємося сьогодні, а Пхеньян готується провести своє сьоме ядерне випробування", - заявив Блінкен під час свого

Нагадаємо, раніше лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про готовність до застосування ядерної зброї в потенційному конфлікті з США і Південною Кореєю.

Також ми писали, що генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав повністю знищити ядерну зброю у світі. Ризики його застосування досягли рівня, який спостерігався під час холодної війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДРЕнтоні БлінкенЯдерна зброя