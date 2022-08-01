КНДР готується провести чергове ядерне випробування, - Блінкен

Північна Корея планує провести нове випробування своєї ядерної зброї. Воно стане вже сьомим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена в ході конференції країн-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
"КНДР продовжує розширювати свою незаконну ядерну програму і свої провокації проти регіону. Ми зустрічаємося сьогодні, а Пхеньян готується провести своє сьоме ядерне випробування", - заявив Блінкен під час свого
Нагадаємо, раніше лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про готовність до застосування ядерної зброї в потенційному конфлікті з США і Південною Кореєю.
Також ми писали, що генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав повністю знищити ядерну зброю у світі. Ризики його застосування досягли рівня, який спостерігався під час холодної війни.
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