КНДР готується провести чергове ядерне випробування, - Блінкен

Північна Корея планує провести нове випробування своєї ядерної зброї. Воно стане вже сьомим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена в ході конференці ї країн-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

"КНДР продовжує розширювати свою незаконну ядерну програму і свої провокації проти регіону. Ми зустрічаємося сьогодні, а Пхеньян готується провести своє сьоме ядерне випробування", - заявив Блінкен під час свого

Нагадаємо, раніше лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про готовність до застосування ядерної зброї в потенційному конфлікті з США і Південною Кореєю.

Також ми писали, що генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав повністю знищити ядерну зброю у світі. Ризики його застосування досягли рівня, який спостерігався під час холодної війни.

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