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КНДР готова к любому военному столкновению с США, - Ким Чен Ын

Новина українською →
Пхеньян, Четверг 28 июля 2022 03:50
КНДР готова к любому военному столкновению с США, - Ким Чен Ын Фото: лидер КНДР Ким Чен Ын (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Северная Корея способна мобилизовать свои силы сдерживания ядерной войны и готова к любому военному столкновению с Соединенными Штатами.

Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Глава КНДР сделал это заявление во время выступления на мероприятии в честь 69-й годовщины перемирия в Корейской войне.

Ким также осудил администрацию Южной Кореи Юн Сук Ёля, заявив, что любые попытки упреждающего удара по Пхеньяну будут встречены суровым ответом и даже уничтожением.

Северная Корея в последние месяцы испытала гиперзвуковые ракеты и ракеты, которые, по ее словам, могут нести тактическое ядерное оружие.

Напомним, в мае КНДР произвела пуск трех баллистических ракет. По оценкам Сеула, одна из них была межконтинентальной.

Запуск состоялся через несколько часов после того, как президент США Джо Байден покинул Японию после своей первой поездки в Азию в должности президента. В Токио он принял участие в саммите лидеров Quad.

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КНДР Ким Чен Ын Соединенные Штаты Америки
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