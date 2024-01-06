КНДР другу добу обстрілює буферну зону біля Південної Кореї

Усі снаряди впали в морській буферній зоні, яка була створена для запобігання морським торговельним конфліктам відповідно до міжкорейської військової угоди, підписаної у 2018 році. Обстріл зони порушує умови угоди.

Південна Корея закликала КНДР негайно припинити обстріли, оскільки "це акт, який загрожує миру на Корейському півострові та посилює напруженість".

Другий день поспіль

Вчора, 5 січня, КНДР випустила близько 200 артилерійських снарядів поблизу двох південнокорейських островів на західному кордоні - Епхендо і Пеньондо. Це змусило жителів островів евакуюватись, а південнокорейських військових провести навчання з бойовою стрільбою у відповідь.

Військова діяльність КНДР

Північна Корея регулярно заявляє про свій "безперечний статус ядерної держави" та влаштовує регулярні пуски балістичних ракет в бік Східного та Жовтого морів.

Кім Чен Ин на новорічній зустрічі з командирами армії заявив, що Північна Корея "без найменшого вагання завдасть нищівного удару і знищить столиці ворога", використовуючи весь наявний арсенал, у тому разі, якщо США та Південна Корея виберуть шлях військової конфронтації проти КНДР.

Ще раніше диктатор закликав військове керівництво країни готуватися до можливої війни.