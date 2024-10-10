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КНДР будує атомний підводний човен, - розвідка Південної Кореї

Фото: Кім Чен Ин (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Північна Корея могла почати будівництво нової субмарини. Ймовірно, вона може працювати на ядерному паливі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The War Zone.

Як заявили у південнокорейській розвідці, було виявлено часткові ознаки, які, судячи з усього, є початком будівництва підводного човна у Північній Кореї. Однак наразі точно не відомо, чи йдеться про будівництво субмарини на ядерному паливі. 

Проект будівництва перебуває на ранній стадії.

За словами одного з представників південнокорейського розвідувального відомства, роботи з будівництва підводного човна зафіксували в північно-східному районі Сінпо. Човен, ймовірно, будують на заводі підводних човнів у Понгде.

За даними видання, цей підводний човен буде значно більшим, ніж ті, які раніше представляла Північна Корея. Але його точні розміри та інші деталі можна буде з'ясувати у міру будівництва об'єкта.

"Оцінка південнокорейських військових про те, що новий підводний човен може бути атомним, ґрунтується, мабуть, на його розмірах, оскільки наразі немає публічних доказів того, що Північна Корея розробила відповідний ядерний реактор для такого човна. Проте керівництво Пхеньяна робило заяви про те, що будівництво підводного човна з ядерною силовою установкою планується", - пише The War Zone.

 

Ядерні погрози Північної Кореї

Варто нагадати, що Північна Корея десятиліттями займається програмою зі створення ядерної зброї. За даними ЗМІ, нещодавно північнокорейці провели щонайменше 6 підземних випробувань цієї зброї.

А диктатор Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян застосує всю зброю, включно з ядерним, у разі загрози суверенітету КНДР.

Водночас у Південній Кореї вважають, що КНДР готує ядерні випробування напередодні президентських виборів у США.

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КНДРПівнічна Корея