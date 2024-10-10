КНДР строит атомную подлодку, - разведка Южной Кореи

Как заявили в южнокорейской разведке, были обнаружены частичные признаки, которые, судя по всему, являются началом строительства подлодки в Северной Корее. Однако пока точно не известно, идет ли речь о строительстве субмарины на ядерном топливе.

Проект строительства находится на ранней стадии.

По словам одного из представителей южнокорейского разведывательного ведомства, работы по строительству подводной лодки зафиксировали в северо-восточном районе Синпо. Лодки, вероятно, строят на заводе подводных лодок в Понгде.

По данным издания, эта подлодка будет значительно больше, чем те, которые ранее представляла Северная Корея. Но его точные размеры и другие детали можно будет узнать по мере строительства объекта.

"Оценка южнокорейских военных о том, что новая подлодка может быть атомной, основывается, пожалуй, на ее размерах, поскольку пока нет публичных доказательств того, что Северная Корея разработала соответствующий ядерный реактор для такой лодки. Однако руководство Пхеньяна делало заявления о том, что строительство подводной лодки с ядерной силовой установкой планируется", - пишет The War Zone.