RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

КНДР строит атомную подлодку, - разведка Южной Кореи

Фото: Ким Чен Ин (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Северная Корея могла начать строительство новой субмарины. По всей вероятности, она может работать на ядерном топливе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The War Zone.

Как заявили в южнокорейской разведке, были обнаружены частичные признаки, которые, судя по всему, являются началом строительства подлодки в Северной Корее. Однако пока точно не известно, идет ли речь о строительстве субмарины на ядерном топливе.

Проект строительства находится на ранней стадии.

По словам одного из представителей южнокорейского разведывательного ведомства, работы по строительству подводной лодки зафиксировали в северо-восточном районе Синпо. Лодки, вероятно, строят на заводе подводных лодок в Понгде.

По данным издания, эта подлодка будет значительно больше, чем те, которые ранее представляла Северная Корея. Но его точные размеры и другие детали можно будет узнать по мере строительства объекта.

"Оценка южнокорейских военных о том, что новая подлодка может быть атомной, основывается, пожалуй, на ее размерах, поскольку пока нет публичных доказательств того, что Северная Корея разработала соответствующий ядерный реактор для такой лодки. Однако руководство Пхеньяна делало заявления о том, что строительство подводной лодки с ядерной силовой установкой планируется", - пишет The War Zone.

 

Ядерные угрозы Северной Корее

Следует напомнить, что Северная Корея десятилетиями занимается программой по созданию ядерного оружия. По данным СМИ, недавно северокорейцы провели по меньшей мере 6 подземных испытаний этого оружия.

А диктатор Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян применит все оружие, включая ядерное, в случае угрозы суверенитету КНДР.

В то же время в Южной Корее считают, что КНДР готовит ядерные испытания накануне президентских выборов в США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДРСеверная Корея