КНДР у 2025 році передасть Росії додаткові балістичні ракети та гаубиці, - Буданов

За словами Буданова, очікується, що Пхеньян направить Москві ще 150 балістичних ракет малої дальності KN-23 у 2025 році. Він зазначив, що минулого року РФ отримала 148 таких ракет.

Північнокорейські ракети запускають по Україні з Курської та Брянської областей РФ.

Крім того, за останні три місяці Північна Корея надала Росії близько 120 одиниць 170-мм самохідних артилерійських установок М1989 "Коксан" і 120 240-мм реактивних систем залпового вогню М-1991. Буданов наголосив, що, ймовірно, у майбутньому КНДР надішле Росії ще принаймні стільки ж.

"У них багато таких систем", - додав керівник ГУР Міноборони.

За словами Буданова, більшість цієї зброї використовується або проти українських військ, або для навчання в Росії.

"170-міліметрова зброя має потужний боєкомплект і хорошу здатність. 240-мм РСЗВ схожі на будь-які інші важкі системи. Вони створюють більше проблем на передовій", - пояснив він.