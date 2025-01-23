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КНДР у 2025 році передасть Росії додаткові балістичні ракети та гаубиці, - Буданов

Фото: керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Північна Корея цього року відправить Росії ще 150 балістичних ракет малої дальності. Також Пхеньян, ймовірно, передасть додаткові гаубиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова в інтерв'ю The War Zone.

За словами Буданова, очікується, що Пхеньян направить Москві ще 150 балістичних ракет малої дальності KN-23 у 2025 році. Він зазначив, що минулого року РФ отримала 148 таких ракет.

Північнокорейські ракети запускають по Україні з Курської та Брянської областей РФ.

Крім того, за останні три місяці Північна Корея надала Росії близько 120 одиниць 170-мм самохідних артилерійських установок М1989 "Коксан" і 120 240-мм реактивних систем залпового вогню М-1991. Буданов наголосив, що, ймовірно, у майбутньому КНДР надішле Росії ще принаймні стільки ж.

"У них багато таких систем", - додав керівник ГУР Міноборони.

За словами Буданова, більшість цієї зброї використовується або проти українських військ, або для навчання в Росії.

"170-міліметрова зброя має потужний боєкомплект і хорошу здатність. 240-мм РСЗВ схожі на будь-які інші важкі системи. Вони створюють більше проблем на передовій", - пояснив він.

Підкріплення КНДР у Курській області

Північна Корея восени 2024 року направила в Росії свої війська для участі у війні проти України. Солдати КНДР беруть участь у бойових діях на території Курської області.

За даними розвідки, Північна Корея могла направити в РФ 11 тисяч військових. Видання The New York Times з посиланням на чиновника Пентагону повідомило, що Пхеньян протягом двох місяців може направити підкріплення в Курську область.

За даними BBC, у Курській області загинули близько тисячі солдатів КНДР, які воюють проти українських сил.

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