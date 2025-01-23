КНДР в 2025 году передаст России дополнительные баллистические ракеты и гаубицы, - Буданов

По словам Буданова, ожидается, что Пхеньян направит Москве еще 150 баллистических ракет малой дальности KN-23 в 2025 году. Он отметил, что в прошлом году РФ получила 148 таких ракет.

Северокорейские ракеты запускают по Украине из Курской и Брянской областей РФ.

Кроме того, за последние три месяца Северная Корея предоставила России около 120 единиц 170-мм самоходных артиллерийских установок М1989 "Коксан" и 120 240-мм реактивных систем залпового огня М-1991. Буданов подчеркнул, что, вероятно, в будущем КНДР пришлет России еще по крайней мере столько же.

"У них много таких систем", - добавил руководитель ГУР Минобороны.

По словам Буданова, большинство этого оружия используется либо против украинских войск, либо для обучения в России.

"170-миллиметровое оружие имеет мощный боекомплект и хорошую способность. 240-мм РСЗО похожи на любые другие тяжелые системы. Они создают больше проблем на передовой", - пояснил он.