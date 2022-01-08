UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

КНБ Казахстана опроверг увольнение племянника Назарбаева

Автор: Сергей Новиков

Комитет национальной безопасности Казахстана опроверг увольнение племянника первого президента Нурсултана Назарбаева. Самат Абиш продолжает занимать должность первого замглавы комитета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"Первым заместителем так же и работает", - сообщили в пресс-службе КНБ.

Там также уточнили, что в комитете два первых заместителя главы ведомства, в их числе и Абиш.

Отметим, ранее была информация о том, что Абиш больше не занимает должность первого заместителя КНБ. А местное издание Orda.kz вообще сообщило о его задержании.

Однако впоследствии задержание не подтвердилось. Также сегодня стало известно, что сам Назарбаев тоже остается в Казахстане, хотя накануне местные СМИ сообщили о его побеге.

Читайте РБК-Украина в Google News
КазахстанНазарбаев