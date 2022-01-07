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В Казахстане задержали племянника Назарбаева, - Orda.kz

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Алматы, Пятница 07 января 2022 13:22
В Казахстане задержали племянника Назарбаева, - Orda.kz Фото: бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (kazakh-tv kz)
Автор: Артем Горовенко

В Казахстане задержали племянника бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева. Речь идет об экс-замглавы Комитета национальной безопасности Самате Абише.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram портала Orda.kz.

В частности, издание со ссылкой на источники отмечает, что Абиша задержали в Алматы два часа назад. Подробности и причина задержания пока не сообщается.

Напомним, РБК-Украина в материале "Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане" писало, что с начала протестов в стране лишились своих должностей ставленники Назарбаева, в том числе Самат Абиш, который некоторое время обсуждался в качестве его возможного преемника.

Примечательно, что Назарбаева лишили должности главы Совета безопасности Казахстана, и пожизненный лидер нации до сих пор не выступил публично с реакцией на ситуацию в стране. Более того, пока неизвестно его местонахождение.

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