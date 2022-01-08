RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

КНБ Казахстану спростував звільнення племінника Назарбаєва

Автор: Сергей Новиков

Комітет національної безпеки Казахстану спростував звільнення племінника першого президента Нурсултана Назарбаєва. Самат Абіш продовжує обіймати посаду першого заступника голови комітету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

"Першим заступником так само і працює", - повідомили в прес-службі КНБ.

Там також уточнили, що в комітеті два перших заступника глави відомства, в їх числі і Абіш.

Зазначимо, раніше була інформація про те, що Абіш більше не обіймає посаду першого заступника КНБ. А місцеве видання Orda.kz взагалі повідомило про його затримання.

Однак згодом затримання не підтвердилося. Також сьогодні стало відомо, що сам Назарбаєв теж залишається в Казахстані, хоча напередодні місцеві ЗМІ повідомили про його втечу.

Читайте РБК-Україна в Google News
КазахстанНазарбаев