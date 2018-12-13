КЗЖ назвал страны-лидеры по числу заключенных журналистов

Иллюстративное фото (humanrightshouse.org)

В тюрьмах находятся более 250 журналистов, среди них 33 женщины

Лидерами среди стран мира по количеству заключенных журналистов являются Турция, Китай и Саудовская Аравия. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на доклад Комитета защиты журналистов (КЗЖ).

В частности, отмечается, что в тюрьмах находятся более 250 журналистов, среди них 33 женщины. В Турции по меньшей мере 68 журналистов находятся в тюрьмах, в Китае таких 47, в Саудовской Аравии - 16.

В докладе говорится о том, что заключают журналистов для подавления инакомыслия и сотни журналистов в тюрьмах - это новая норма. 70% журналистов находятся под стражей по обвинениям в терроризме и антигосударственной деятельности. Наибольшие сроки заключения получают те журналисты, которые пишут на политические и правозащитные темы, отмечают авторы доклада.

В списке КЗЖ упомянуты только журналисты, которые отбывают заключение в государственных тюрьмах. В него не включены те, кто пропал без вести или удерживается неправительственными группировками.

Напомним, 4 июня Романа Сущенко в РФ приговорили к 12 годам тюрьмы. Сущенко (корреспондент информационного агентства "Укринформ") был задержан в РФ в октябре 2016 года по подозрению в шпионаже. В РФ также считают Сущенко кадровым сотрудником украинской разведки. Так, по версии следствия, он якобы занимался сбором секретных сведений о деятельности вооруженных сил и войск нацгвардии РФ.

Также отметим, что обозреватель газеты The Washington Post Джамаль Хашкаджи был убит 2 октября на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция ведет официальное расследование инцидента. Власти Саудовской Аравии отрицают причастность к покушению. В королевстве был взят под стражу 21 человек в связи с делом об убийстве журналиста. Им предъявлены обвинения, а в отношении пять из них прокуратура намерена добиваться смертной казни.

Добавим, что суд Мьянмы признал сотрудников Reuters Ва Лонэ и К'яв Соэ Оо виновными в получении доступа к секретным документам о передвижениях армии и полиции и приговорил к 7 годам лишения свободы.