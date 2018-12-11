Група журналістів названа "людиною року" за версією Time

Фото: Джамаль Хашкаджі (flickr.com pomed)

Журнал Time також вибрав на цю номінацію також Джамаля Хашкажді - людини, якого вже немає в живих

За версією журналу Time людиною року стала група журналістів, серед яких також саудівський журналіст Джамаль Хашкаджі, вбитий у садівському консульстві в Туреччині. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NBC.

Номінація була оприлюднена в ефірі ранкового шоу американського телеканалу NBC і на сайті журналу. Відомо, що на обкладинці наступного випуску журналу з'являться фотографії журналістів, "що стоять на сторожі правди". Серед них - Хашкаджі, а також репортери, які перебувають під арештом.

За словами головного редактора журналу Едвард Фелсенталь, вперше Time обрав персоною року людини, якого вже немає в живих.

"Смерть Хашкаджі змусила світ переглянути своє ставлення до саудівської монархії і нарешті звернути увагу на те, що відбувається в Ємені", - сказав Фелсенталь в інтерв'ю NBC.

Редактор уточнив, що в номеру журналу, присвяченого персони року, кілька обкладинок, на яких зображені працівники ЗМІ: це журналісти Capital Gazette, на редакцію якої була здійснена атака влітку цього року; філіппінська журналістка Марія Ресса, яку судять на батьківщині; репортери Ва Лоун і Кіав Со Оо, які отримали тюремний термін в М'янмі.

Фото: обкладинки журналу TIME (facebook.com/time)

Нагадаємо, Туреччина оголосила в розшук двох колишніх високопоставлених чиновників Саудівської Аравії, яких підозрюють у вбивстві саудівського журналіста Washington Post Джамаля Хашкаджі - екс-заступник глави розвідки Саудівської Аравії Ахмеда Асірі та екс-радника наслідного принца Сауда аль-Катані.

РБК-Україна раніше писало, що останні слова вбитого в генконсульстві Саудівської Аравії журналіста Washington Post Джамаля Хашкаджі "Я не можу дихати".

Оглядач газети The Washington Post Джамаль Хашкаджі був убитий 2 жовтня на території генконсульства Саудівської Аравії в Стамбулі. Туреччина веде офіційне розслідування інциденту. Влада Саудівської Аравії заперечують причетність до замаху. В королівстві був узятий під варту 21 людина у зв'язку зі справою про вбивство журналіста. Їм пред'явлені звинувачення, а відносно п'ятьох з них прокуратура має намір домагатися страти.