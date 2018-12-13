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КЗЖ назвав країни-лідери за числом ув’язнених журналістів

Новини » Суспільство    13.12.2018 - 12:26
КЗЖ назвав країни-лідери за числом ув’язнених журналістів
Іллюстративне фото (humanrightshouse.org)

В тюрьмах перебувають понад 250 журналістів, серед них 33 жінки

Лідерами серед країн світу за кількістю ув’язнених журналістів є Туреччина, Китай і Саудівська Аравія. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на доповідь Комітету захисту журналістів (КЗЖ).

Зокрема, зазначається, що в тюрьмах перебувають понад 250 журналістів, серед них 33 жінки. У Туреччині щонайменше 68 журналістів перебувають у в’язницях, у Китаї таких 47, у Саудівській Аравії - 16.

У доповіді говориться про те, що ув'язнюють журналістів для придушення інакомислення і сотні журналістів в тюрмах - це нова норма. 70% журналістів перебувають під вартою за звинуваченнями в тероризмі і антидержавній діяльності. Найбільші терміни ув’язнення отримують ті журналісти, які пишуть на політичні та правозахисні теми, відзначають автори доповіді.

У списку КЗЖ згадані тільки журналісти, які відбувають ув’язнення в державних в’язницях. У нього не включені ті, хто пропав безвісти або утримується неурядовими угрупованнями.

Нагадаємо, 4 червня Сущенка в РФ засудили до 12 років в'язниці. Сущенко (кореспондент інформаційного агентства "Укрінформ") був затриманий в РФ в жовтні 2016 року за підозрою в шпигунстві. У РФ також вважають Сущенко кадровим співробітником української розвідки. Так, за версією слідства, він нібито займався збором таємних відомостей про діяльність збройних сил і військ нацгвардії РФ.

Також відзначимо, що оглядач газети The Washington Post Джамаль Хашкаджі був убитий 2 жовтня на території генконсульства Саудівської Аравії в Стамбулі. Туреччина веде офіційне розслідування інциденту. Влада Саудівської Аравії заперечують причетність до замаху. В королівстві був узятий під варту 21 людина у зв'язку зі справою про вбивство журналіста. Їм пред'явлені звинувачення, а відносно п'ятьох з них прокуратура має намір домагатися страти.

Додамо, що суд М'янми визнав співробітників Reuters Ва Лоне та К'яв Сое Оо винними в отриманні доступу до секретних документів про пересування армії та поліції і засудив до 7 років позбавлення волі.

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