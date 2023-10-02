У КМВА відреагували на порушення комендантської години та нагадали важливі нюанси

Київ живе в умовах воєнного стану, тож у місті запроваджена комендантська година. Втім, деякі мешканці порушують встановлені обмеження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника КМВА Сергія Попка.
"Київ продовжує жити в умовах воєнного стану. І впроваджені заходи - такі як комендантська година чи заборона проїзду Південним мостом залишаються важливими обмеженнями задля безпекової ситуації в столиці", - написав він.
За його словами, переважна більшість киян сумлінно дотримується правил. Тому відео в соцмережах, де хтось роз’їжджає під час комендантської години, безумовно викликають обурення. Він зазначив, що це є порушенням правил.
Він нагадав головні правові нюанси встановлених обмежень:
Попко вказав, що контроль за дотриманням правил використання перепусток здійснює поліція на дорогах або на блокпостах. Нелегальні перепустки, або використані із порушеннями - вилучаються.
Так, тільки за останні декілька місяців було вилучено понад півтори тисячі таких документів.
Нагадаємо, що комендантська година діє у столиці з 00:00 до 05:00. При цьому деякі мешканці можуть порушувати встановлені обмеження. Так, у соцмережах час від часу з'являються відео, як люди їздять містом у комендантську годину. Або ж з'являються повідомлення про роботу закладів у нічний час.
Зокрема, клуб Boho працював у комендантську годину, через що його адміністратору загрожує штраф.
Також зазначимо, що у столиці запровадили нові перепустки на авто для їзди в комендантську годину.
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