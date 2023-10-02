В КГВА отреагировали на нарушение комендантского часа и напомнили важные нюансы

Киев живет в условиях военного положения, поэтому в городе введен комендантский час. Впрочем, некоторые жители нарушают установленные ограничения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника КГВА Сергея Попка.
"Киев продолжает жить в условиях военного положения. И введенные меры - такие как комендантский час или запрет проезда по Южному мосту остаются важными ограничениями для ситуации c безопасностью в столице", - написал он.
По его словам, подавляющее большинство киевлян добросовестно соблюдает правила. Поэтому видео в соцсетях, где кто-то разъезжает во время комендантского часа, вызывают возмущение. Он отметил, что это является нарушением правил.
Он напомнил главные правовые нюансы установленных ограничений:
Попко указал, что контроль соблюдения правил использования пропусков осуществляет полиция на дорогах или на блокпостах. Нелегальные пропуски или использованные с нарушениями - изымаются.
Только за последние несколько месяцев было изъято более полутора тысяч таких документов.
Напомним, что комендантский час действует в столице с 00:00 до 05:00. При этом некоторые жители могут нарушать установленные ограничения. Так, в соцсетях время от времени появляются видео, как люди ездят по городу в комендантский час. Или появляются сообщения о работе заведений в ночное время.
В частности, клуб Boho работал в комендантский час, из-за чего его администратору грозит штраф.
Также отметим, что в столице ввели новые пропуски на автомобили для езды в комендантский час.
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