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У КМВА відреагували на порушення комендантської години та нагадали важливі нюанси

Київ, Понеділок 02 жовтня 2023 16:05
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У КМВА відреагували на порушення комендантської години та нагадали важливі нюанси Ілюстративне фото: у КМВА відреагували на порушення комендантської години та нагадали важливі нюанси (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Київ живе в умовах воєнного стану, тож у місті запроваджена комендантська година. Втім, деякі мешканці порушують встановлені обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника КМВА Сергія Попка.

"Київ продовжує жити в умовах воєнного стану. І впроваджені заходи - такі як комендантська година чи заборона проїзду Південним мостом залишаються важливими обмеженнями задля безпекової ситуації в столиці", - написав він.

За його словами, переважна більшість киян сумлінно дотримується правил. Тому відео в соцмережах, де хтось роз’їжджає під час комендантської години, безумовно викликають обурення. Він зазначив, що це є порушенням правил.

Він нагадав головні правові нюанси встановлених обмежень:

  1. Перепустка на комендантську годину не дає право проїзду через Південний міст. Ні вдень, ні вночі. Право проїзду мають виключно військові та інші представники сил оборони; транспорт, який забезпечує життєдіяльність міста; великовантажні автомобілі;
  2. Перепустки на комендантську годину видаються чітко на конкретне авто і конкретного водія/водіїв. В документі зазначено марку, колір, номера машини, дані водія, який має право кермувати, кому належить це авто та хто видав перепустку. Кожна перепустка має захист і свій унікальний номер;
  3. Видавати перепустки на комендантську годину по Києву та області має право: КМВА, Київська ОВА, КМДА, військова служба правопорядку. Тому в кожному окремому порушенні треба чітко з’ясувати - чи була перепустка, чи була вона легальною, а якщо так - то хто і на яких підставах її видав. Дані в перепустці всі чітко вказані.

Попко вказав, що контроль за дотриманням правил використання перепусток здійснює поліція на дорогах або на блокпостах. Нелегальні перепустки, або використані із порушеннями - вилучаються.

Так, тільки за останні декілька місяців було вилучено понад півтори тисячі таких документів.

Комендантська година у Києві

Нагадаємо, що комендантська година діє у столиці з 00:00 до 05:00. При цьому деякі мешканці можуть порушувати встановлені обмеження. Так, у соцмережах час від часу з'являються відео, як люди їздять містом у комендантську годину. Або ж з'являються повідомлення про роботу закладів у нічний час.

Зокрема, клуб Boho працював у комендантську годину, через що його адміністратору загрожує штраф.

Також зазначимо, що у столиці запровадили нові перепустки на авто для їзди в комендантську годину.

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Київ Комендантська година
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