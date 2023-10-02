В КГВА отреагировали на нарушение комендантского часа и напомнили важные нюансы

Киев живет в условиях военного положения, поэтому в городе введен комендантский час. Впрочем, некоторые жители нарушают установленные ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника КГВА Сергея Попка .

"Киев продолжает жить в условиях военного положения. И введенные меры - такие как комендантский час или запрет проезда по Южному мосту остаются важными ограничениями для ситуации c безопасностью в столице", - написал он.

По его словам, подавляющее большинство киевлян добросовестно соблюдает правила. Поэтому видео в соцсетях, где кто-то разъезжает во время комендантского часа, вызывают возмущение. Он отметил, что это является нарушением правил.

Он напомнил главные правовые нюансы установленных ограничений:

Пропуск на комендантский час не дает право проезда через Южный мост. Ни днем, ни ночью. Право на проезд имеют исключительно военные и другие представители сил обороны; транспорт, обеспечивающий жизнедеятельность города; большегрузные автомобили; Пропуска на комендантский час выдаются четко на конкретное авто и конкретного водителя/водителей. В документе указаны марка, цвет, номер машины, данные водителя, который имеет право управлять, кому принадлежит это авто и кто выдал пропуск. Каждый пропуск имеет защиту и свой уникальный номер; Выдавать пропуска на комендантский час по Киеву и области вправе: КГВА, Киевская ОВА, КГГА, военная служба правопорядка. Поэтому в каждом отдельном нарушении нужно четко выяснить - был ли пропуск, был ли он легальным, а если да - то кто и на каких основаниях его выдал. Данные в пропуске все четко указаны.

Попко указал, что контроль соблюдения правил использования пропусков осуществляет полиция на дорогах или на блокпостах. Нелегальные пропуски или использованные с нарушениями - изымаются.

Только за последние несколько месяцев было изъято более полутора тысяч таких документов.

Комендантский час в Киеве

Напомним, что комендантский час действует в столице с 00:00 до 05:00. При этом некоторые жители могут нарушать установленные ограничения. Так, в соцсетях время от времени появляются видео, как люди ездят по городу в комендантский час. Или появляются сообщения о работе заведений в ночное время.

В частности, клуб Boho работал в комендантский час, из-за чего его администратору грозит штраф.

Также отметим, что в столице ввели новые пропуски на автомобили для езды в комендантский час.

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