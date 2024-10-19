У КМВА уточнили наслідки атаки РФ на Київ (фото)

Росіяни намагались атакувати Київ дронами в ніч на 19 жовтня. Зокрема, окрім спотворених авто, в Дарницькому районі є і інші пошкодження.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook т. в.о. голови Дарницької районної адміністрації Миколи Калашника.
"Надійшли нові повідомлення щодо завданої шкоди у нашому районі за результатами сьогоднішньої нічної атаки країною-терористом", - розповів він.
За словами Калашника, окрім пошкодженних автомобілів, спотворено фасадну частину багатоповерхівки, балконну раму і шибки однієї із квартир, дах будівлі закладу громадського харчування у різних мікрорайонах.
"Обійшлося без загоряння та постраждалих. На місцях працюють слідчо-оперативні групи. У разі виявлення додаткових ознак завданої шкоди, треба звертатись на спецлінію поліції 102", - зазначив він.
Наслідки атаки на Київ 19 жовтня (facebook.com/mykola.kalashnyk)
У ніч проти 19 жовтня російські війська намагалися атакувати Київ безпілотниками. Тривогу через російські БПЛА оголосили близько 3:00 ночі. У Києві працювала ППО.
Пізніше з'ясувалося, що сили ППО збили всі дрони, якими РФ хотіла атакувати Київ, проте уламки безпілотників пошкодили авто, фасад будинку, також через атаку загарбників на Київ постраждала жінка.
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