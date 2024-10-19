У КМВА уточнили наслідки атаки РФ на Київ (фото)

Атака РФ на Київ

У ніч проти 19 жовтня російські війська намагалися атакувати Київ безпілотниками. Тривогу через російські БПЛА оголосили близько 3:00 ночі. У Києві працювала ППО.

Пізніше з'ясувалося, що сили ППО збили всі дрони, якими РФ хотіла атакувати Київ, проте уламки безпілотників пошкодили авто, фасад будинку, також через атаку загарбників на Київ постраждала жінка.

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