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КГВА опровергла информацию о падении обломков дрона на дом в Киеве

Киев, Пятница 31 января 2025 09:27
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КГВА опровергла информацию о падении обломков дрона на дом в Киеве Фото: КГВА опровергла информацию о падении обломков дрона в Киеве 31 января (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Информация о падении обломков вражеского дрона на дом в Киеве 31 января не подтвердилась. Повреждения не связаны с атакой РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

"Сведения о падении ночью обломков вражеского дрона на дом в Оболонском районе не подтверждаются", - сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Повреждения дома на Оболони не связаны с вражеской атакой. По информации ситуационного центра, в результате короткого замыкания в кондиционере был поврежден трубопровод с фреоном, который соединяет внешний и внутренние блоки.

В результате инцидента в квартире в Оболонском районе поврежден стеклопакет балкона. Обошлось без пострадавших.

Ночная атака дронов

В ночь на 31 января российские оккупанты выпустили по Украине 12 дронов. Силы ПВО уничтожили 59 дронов, еще 37 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.

По сообщению Воздушных сил ВСУ, в результате атаки есть повреждения в Сумской, Одесской и Черкасской областях.

В Киеве ночью раздавались взрывы и работала ПВО. Сообщалось, что на Оболони упали обломки дрона, якобы был поврежден балкон многоквартирного дома. Как выяснилось, информация о падении обломков не подтвердилась.

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Киев ПВО Война в Украине Атака дронов
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