КГВА опровергла информацию о падении обломков дрона на дом в Киеве
Информация о падении обломков вражеского дрона на дом в Киеве 31 января не подтвердилась. Повреждения не связаны с атакой РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.
"Сведения о падении ночью обломков вражеского дрона на дом в Оболонском районе не подтверждаются", - сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.
Повреждения дома на Оболони не связаны с вражеской атакой. По информации ситуационного центра, в результате короткого замыкания в кондиционере был поврежден трубопровод с фреоном, который соединяет внешний и внутренние блоки.
В результате инцидента в квартире в Оболонском районе поврежден стеклопакет балкона. Обошлось без пострадавших.
Ночная атака дронов
В ночь на 31 января российские оккупанты выпустили по Украине 12 дронов. Силы ПВО уничтожили 59 дронов, еще 37 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.
По сообщению Воздушных сил ВСУ, в результате атаки есть повреждения в Сумской, Одесской и Черкасской областях.
В Киеве ночью раздавались взрывы и работала ПВО. Сообщалось, что на Оболони упали обломки дрона, якобы был поврежден балкон многоквартирного дома. Как выяснилось, информация о падении обломков не подтвердилась.
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