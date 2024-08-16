UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У КМВА розповіли про наслідки нічної повітряної атаки на Київ

Фото: мобільна група ППО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Вадим Ребрина

16 серпня вночі у столиці по запущених Росією повітряних цілях працювали засобі ППО. Обійшлося без руйнувань і постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

За інформацією Повітряних Сил, з району Курської області, росіяни запустили ударні БпЛА. Столиці літальні апарати противника дісталися приблизно за дві години. Повітряна тривога в місті тривала 44 хвилини.

В Києві працювали сили та засоби протиповітряної оборони.

За інформацією оперативного зведення на цю хвилину, в столиці без руйнувань та постраждалих.

У КМВА звернули увагу, що останнім часом повітряні тривоги почастішали, напередодні їх було 4 за день, і закликали не звикати до них, а ставитися до сирен як до серйозного попередження по небезпеку для життя.

Нагадаємо, у ніч на 16 серпня під час російської атаки ударними безпілотниками в Києві було чутно звуки вибухів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниКиїв