У КМВА розповіли про наслідки нічної повітряної атаки на Київ

За інформацією Повітряних Сил, з району Курської області, росіяни запустили ударні БпЛА. Столиці літальні апарати противника дісталися приблизно за дві години. Повітряна тривога в місті тривала 44 хвилини.

В Києві працювали сили та засоби протиповітряної оборони.

За інформацією оперативного зведення на цю хвилину, в столиці без руйнувань та постраждалих.

У КМВА звернули увагу, що останнім часом повітряні тривоги почастішали, напередодні їх було 4 за день, і закликали не звикати до них, а ставитися до сирен як до серйозного попередження по небезпеку для життя.