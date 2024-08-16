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В КГВА рассказали о последствиях ночной воздушной атаки на Киев

Фото: мобильная группа ПВО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Вадим Ребрина

16 августа ночью в столице по запущенным Россией воздушным целям работали средства ПВО. Обошлось без разрушений и пострадавших.

По информации Воздушных Сил, из района Курской области россияне запустили ударные БПЛА. Столицы летательные аппараты противника достигли примерно за два часа. Воздушная тревога в городе продолжалась 44 минуты.

В Киеве работали силы и средства противовоздушной обороны.

По информации оперативной сводки на эту минуту, в столице без разрушений и пострадавших.

В КГВА обратили внимание, что в последнее время воздушные тревоги участились, накануне их было 4 в день, и призывали не привыкать к ним, а относиться к сиренам как к серьезному предупреждению по опасности для жизни.

Напомним, в ночь на 16 августа во время российской атаки ударными беспилотниками в Киеве были слышны звуки взрывов.

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