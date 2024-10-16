У КМВА розповіли про наслідки нічної атаки на Київ

В ніч проти 16 жовтня ворог намагався атакувати Київ безпілотними літальними апаратами. Повітряна тривога у столиці тривала понад дві години. Усі ворожі БпЛА, які загрожували Києву, було знешкоджено на підступах до столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА .

Станом на цю хвилину в Київській області ще фіксуються російські дрони, ведеться бойова робота ППО по їхньому знищенню. Але не виключено, що ворожі безпілотники можуть спрямувати вектор руху на Київ і у столиці буде повторно оголошено повітряну тривогу.

Як повідомлялося раніше, під час нічної атаки проти України Росія завдала удару по одному з промислових об'єктів на території Тернопільської області. Виникла масштабна пожежа.

Станом на 06:00 16 жовтня, у Чорному морі знаходяться 2 російські судна, одне з яких є ракетоносієм із можливим загальним залпом "Калібрів" до 4 ракет.

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