В КГВА рассказали о последствиях ночной атаки на Киев

В ночь на 9 сентября российская армия вновь применила против Киева ударные БпЛА, предварительно типа "Shahed", запущенные с территории Курской области. На город они заходили после полуночи несколькими волнами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА .

Воздушная тревога в столице продолжалась больше часа.

Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, угрожавшие Киеву, были уничтожены на подступах к столице. Точное количество и тип дронов позже обнародуют Воздушные Силы.

Предварительно в городе без разрушений и пострадавших.

"Как вы видите – почти каждую ночь у нас есть тревоги. Тревоги связаны с реальными угрозами! Поэтому прошу вас всегда ответственно относиться к объявлению опасностей, не пренебрегать правилами и всегда пользоваться укрытиями. Берегите себя!", - обратился к киевлянам начальник КМВА Сергей Попко.