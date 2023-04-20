В КМВА пояснили, звідки взялась інформація про падіння супутнику NASA у Києві

Яскравий спалах над Києвом не був спричинений супутником NASA. Але інформацію про це оприлюднювали, аби на той момент заспокоїти киян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника КМВА Сергія Попко.

"Після перевірки та уточнення, інформація щодо ймовірного застосування ворожих літальних апаратів чи повітряного удару ракетним озброєнням не підтвердилася", - заявив Попко.

Він пояснив, що дуже яскраве світіння від падіння невідомого об’єкту викликало у киян хвилювання і занепокоєння.

"Тож аби заспокоїти мешканців та гостей столиці, КМВА оприлюднила інформацію про ймовірне падіння американського сателіта і з поміткою "попередня інформація", - зазначив Попко.

За його словами, на той момент даних чи попереджень про можливе входження в атмосферу Землі значного за розмірами космічного тіла від жодного світового аерокосмічного агентства чи астрономічної обсерваторії не було.

"Проте було попередження від NASA про падіння на Землю їхнього космічного супутника. Зараз, після офіційної заяви NASA ми можемо дати уточнену інформацію - це не був їхній супутник", - підкреслив Попко.

Втім, що саме це було - мають з’ясувати виключно фахівці.

Передісторія

"Це не був ракетний обстріл, наша протиповітряна оборона не застосовувала наявне озброєння", - додав Попко.

Нагадаємо, вчора ввечері жителі Києва та області побачили яскравий спалах у небі.

Київська міська військова адміністрація згодом повідомила, що попередньою причиною яскравого спалаху є падіння на Землю космічного супутника NASA.

Своєю чергою в NASA спростували, що спалах над Києвом міг бути спричинений падінням з орбіти супутника. У той час супутник ще перебував на орбіті.

Тим часом в Космічному агентстві повідомили, що в момент спалаху невідомого об’єкта над Україною була зареєстрована "високоенергетична акустична подія" з епіцентром у Київській області.

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