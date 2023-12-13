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В КГВА показали последствия ракетной атаки на Киев

Киев, Среда 13 декабря 2023 04:17
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В КГВА показали последствия ракетной атаки на Киев Фото: в результате падения обломков ракет в Киеве возник пожар (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В результате ракетного обстрела Киева, в Дарницком районе столицы возник масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА в Telegram.

"Последствия ракетной атаки на Киев. Дарницкий район", - отмечается в сообщении.

Обстрел Киева 13 декабря

В ночь на 13 декабря в Киеве прозвучало около 10 мощных взрывов. После этого в городе объявили тревогу, а Воздушные Силы ВСУ сообщили о ракетной опасности в Киевской и Черниговской областях.

В результате падения обломков сбитых ПВО ракет возникли пожары в Днепровском, Деснянском и Дарницком районах. Согласно последним данным КВГА, пострадали 12 человек.

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Киев обстріл Києва
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