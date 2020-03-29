КМУ предлагает продлить финансирование программ поддержки экономики

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Планируется в полном объеме сохранить поддержку аграриев и фермеров

Кабинет министров Украины предложил продолжить финансирование основных программ поддержки экономики в рамках секвестра государственного бюджета из-за вспышки коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По словам главы Кабмина, сейчас планируется сохранить в полном объеме финансирование аграриев и фермеров, а поддержка производителей сельскохозяйственных товаров останется на уровне 4 млрд гривен.

Также продолжится финансирование реформы оборонно-промышленного комплекса. На наращивание мощностей для изготовления оборонной продукции потратят в этом году 2,5 млрд гривен.

Кроме того, в полном объеме правительство предлагает сохранить финансирование строительства и ремонта дорог. На развитие сети автодорог выделят 37,3 млрд гривен, а на субвенцию местным бюджетам для дорожного хозяйства запланировано 21,8 млрд гривен.

"Среди программ, которые правительство предлагает увеличить - это выделение дополнительных 1,6 млрд гривен на реструктуризацию угольной отрасли. Общий объем программы предлагаем установить на уровне 3,6 млрд гривен", - добавил Шмыгаль.

Напомним, ранее Шмыгаль сообщил, что Кабмин пересмотрел расходы на культуру и спорт. В частности, на 40% было сокращено финансирование Госкино. Также правительство сократило расходы на спорт, ведь большинство спортивных соревнований были отменены из-за коронавируса.