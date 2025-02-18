В КМДА зробили заяву щодо карантину в школах Києва

"Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за його освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність. Саме він приймає рішення щодо карантину, враховуючи епідемічну ситуацію в колективі", - заявив він.

Мондриївський закликав батьків не відправляти дітей з ознаками захворювання до школи чи садочка і негайно звертатися до лікаря.

За даними Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ, рівень захворюваності наразі на 1,5 раза нижчий за епідеміологічний поріг (515,7). Захворюваність серед дітей зросла на 2,3% (9 688 випадків), але серед школярів спостерігається зниження рівня захворюваності на 14,4% (4 955 випадків).

За останній тиждень до лікарень столиці госпіталізовано 324 особи, зокрема 228 дітей. Зазначається, що 27 людей захворіли на COVID-19, серед яких шість дітей.