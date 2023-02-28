UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У КМДА відповіли, чи мають план дій у разі повторного наступу на столицю

Фото: перший заступник голови КМДА Микола Поворозник (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Києва підготовлений план дій на випадок повторного наступу російських військ на місто. Але влада сподівається що ворог не вдасться до повторної спроби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника в інтерв'ю "Укрінформ".

"Для цього є відповідні плани і напрацювання. Зокрема сьогодні проходять навчання щодо захисту столиці", - сказав Поворозник.

Що стосується оповіщення людей, то, за його словами, для цього теж є інформативна система - це працівники комунальних служб, засоби масової інформації.

"Джерел на сьогодні для цього достатньо. Я сподіваюсь, що в нас такого більше не буде...До речі, ці плани є не тільки на випадок війни, такі плани передбачаються і розробляються на будь-які випадки техногенних або інших катастроф", - зазначив Поворозник.

Чи є загроза наступу на Київ?

Зазначимо, що очільник ГУР МО Кирило Буданов в інтерв'ю "Голосу Америки" оцінюючи можливість нового наступу росіян на столицю, заявив, що ознак цього зараз не існує.

Нагадаємо, що командувач угруповання сил і засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю РБК-Україна заявляв, що на київському напрямку на цей час немає ворожого угруповання, яке могло б загрожувати наступом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КМДАКиїв