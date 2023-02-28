У КМДА відповіли, чи мають план дій у разі повторного наступу на столицю

"Для цього є відповідні плани і напрацювання. Зокрема сьогодні проходять навчання щодо захисту столиці", - сказав Поворозник.

Що стосується оповіщення людей, то, за його словами, для цього теж є інформативна система - це працівники комунальних служб, засоби масової інформації.

"Джерел на сьогодні для цього достатньо. Я сподіваюсь, що в нас такого більше не буде...До речі, ці плани є не тільки на випадок війни, такі плани передбачаються і розробляються на будь-які випадки техногенних або інших катастроф", - зазначив Поворозник.

Чи є загроза наступу на Київ?

Зазначимо, що очільник ГУР МО Кирило Буданов в інтерв'ю "Голосу Америки" оцінюючи можливість нового наступу росіян на столицю, заявив, що ознак цього зараз не існує.

Нагадаємо, що командувач угруповання сил і засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю РБК-Україна заявляв, що на київському напрямку на цей час немає ворожого угруповання, яке могло б загрожувати наступом.

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