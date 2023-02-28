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В КГГА ответили, имеют ли план действий в случае повторного наступления на столицу

Фото: первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

У Киева подготовлен план действий на случай повторного наступления российских войск на город. Но власти надеятся, что враг не прибегнет к повторной попытке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника в интервью "Укринформу".

"Для этого есть соответствующие планы и наработки. В частности, сегодня проходят учения по защите столицы", - сказал Поворозник.

Что касается оповещения людей, то, по его словам, для этого тоже есть информативная система - это работники коммунальных служб, средства массовой информации.

"Источников на сегодня для этого достаточно. Я надеюсь, что у нас такого больше не будет... Кстати, эти планы есть не только на случай войны, такие планы предусматриваются и разрабатываются на любые случаи техногенных или других катастроф", - отметил Поворозник.

Есть ли угроза наступления на Киев?

Отметим, что глава ГУР МО Кирилл Буданов в интервью "Голосу Америки", оценивая возможность нового наступления россиян на столицу, заявил, что признаков этого сейчас не существует.

Напомним, что командующий группировкой сил и средств обороны Киева, генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью РБК-Украина заявлял, что на киевском направлении на данный момент нет вражеской группировки, которая могла бы угрожать наступлением.

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КГГАКиев