У КМДА відповіли, чи будуть лінійки 1 вересня: хто ухвалює рішення

Головне: Кожна школа самостійно вирішує , чи проводити лінійку 1 вересня.

, чи проводити лінійку 1 вересня. Рішення стосується формату, часу, місця та організації заходу .

. Районні адміністрації не визначають , як проходитиме День знань.

, як проходитиме День знань. Підставою є автономія закладів освіти, гарантована законом.

Хто вирішує, чи буде лінійка

У Департаменті освіти пояснили, що відповідно до Закону України "Про освіту" заклади мають академічну та організаційну автономію. Саме тому рішення про проведення святкової лінійки належить до компетенції керівництва конкретної школи.

"Прийняття рішення щодо доцільності проведення лінійки, її формату, часу, місця та організації належить до компетенції відповідного закладу освіти", - зазначили у відповіді КМДА.

У відомстві наголосили, що хоча районні державні адміністрації мають окремі повноваження у сфері освіти, питання організації святкових заходів у школах до них не належить.

Тож 1 вересня в Києві різні школи можуть обрати різний формат: традиційну лінійку, камерну зустріч у класах або інший варіант з урахуванням безпекової ситуації та можливостей закладу.