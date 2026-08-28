У КМДА відповіли, чи будуть лінійки 1 вересня: хто ухвалює рішення

Формат святкової лінійки до Дня знань у Києві визначатиме не міська влада, а кожна школа окремо. Заклади освіти мають відповідні уповноваження.
Про це на запит РБК-Україна повідомили в Департаменті освіти і науки КМДА.
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У Департаменті освіти пояснили, що відповідно до Закону України "Про освіту" заклади мають академічну та організаційну автономію. Саме тому рішення про проведення святкової лінійки належить до компетенції керівництва конкретної школи.
"Прийняття рішення щодо доцільності проведення лінійки, її формату, часу, місця та організації належить до компетенції відповідного закладу освіти", - зазначили у відповіді КМДА.
У відомстві наголосили, що хоча районні державні адміністрації мають окремі повноваження у сфері освіти, питання організації святкових заходів у школах до них не належить.
Тож 1 вересня в Києві різні школи можуть обрати різний формат: традиційну лінійку, камерну зустріч у класах або інший варіант з урахуванням безпекової ситуації та можливостей закладу.
Цьогоріч у школах запровадять низку змін, зокрема оновлять правила оцінювання та реагування на булінг, для учнів 7-9 класів збільшиться кількість годин історії та громадянської освіти. А у старшій школі продовжать тестувати модель профільного навчання.
Школам Києва рекомендують провести І семестр - з 1 вересня до 23 грудня 2026 року, а ІІ семестр - з 11 січня до 28 травня 2027 року. Осінні канікули триватимуть з 26 жовтня до 1 листопада 2026 року, зимові - з 24 грудня 2026 року до 10 січня 2027 року, весняні - з 22 до 28 березня 2027 року.