У КМДА ухвалили рішення відсторонити Білоуса від посади директора у Карпенка-Карого: деталі

Відсторонення має на меті забезпечити об’єктивний та неупереджений розгляд справи, а також створити умови для відкритого діалогу між усіма сторонами конфлікту.

Це рішення дозволить провести всебічний аналіз ситуації та ухвалити подальші управлінські рішення, що відповідатимуть інтересам колективу та глядачів театру.

10 лютого, у приміщенні КМДА відбулася зустріч з ініціативною групою, під час якої були обговорені подальші кроки.

Заступниця голови КМДА Ганна Старостенко наголосила, що міська влада займає принципову позицію: жодні прояви харасменту, дискримінації чи принизливого ставлення в культурних закладах є неприпустимими.

Для всебічного аналізу ситуації в Молодому театрі створять комісію, яка за необхідності вживатиме належних заходів реагування.