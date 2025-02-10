В КГГА приняли решение отстранить Билоуса от должности директора в Карпенко-Карого: детали
Андрея Билоуса отстранят от должности директора - художественного руководителя Молодого театра из-за расследования неэтичного поведения. В КГГА заявили, что создадут комиссию для всестороннего анализа ситуации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию
Отстранение имеет целью обеспечить объективное и беспристрастное рассмотрение дела, а также создать условия для открытого диалога между всеми сторонами конфликта.
Это решение позволит провести всесторонний анализ ситуации и принять дальнейшие управленческие решения, отвечающие интересам коллектива и зрителей театра.
10 февраля, в помещении КГГА состоялась встреча с инициативной группой, во время которой были обсуждены дальнейшие шаги.
Заместитель председателя КГГА Анна Старостенко отметила, что городская власть занимает принципиальную позицию: никакие проявления харассмента, дискриминации или унизительного отношения в культурных учреждениях недопустимы.
Для всестороннего анализа ситуации в Молодом театре создадут комиссию, которая при необходимости будет принимать надлежащие меры реагирования.
Полиция открыла уголовное дело
Напомним, что полиция начала уголовное производство в отношении преподавателя театрального университета им. Ивана Карпенко-Карого из-за вероятных фактов сексуальных домогательств. Расследование началось после обращений выпускниц и представителей администрации заведения.