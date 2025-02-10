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В КГГА приняли решение отстранить Билоуса от должности директора в Карпенко-Карого: детали

Украина, Понедельник 10 февраля 2025 15:30
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В КГГА приняли решение отстранить Билоуса от должности директора в Карпенко-Карого: детали Фото: КГГА решила отстранить Билоуса (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Андрея Билоуса отстранят от должности директора - художественного руководителя Молодого театра из-за расследования неэтичного поведения. В КГГА заявили, что создадут комиссию для всестороннего анализа ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию

Отстранение имеет целью обеспечить объективное и беспристрастное рассмотрение дела, а также создать условия для открытого диалога между всеми сторонами конфликта.

Это решение позволит провести всесторонний анализ ситуации и принять дальнейшие управленческие решения, отвечающие интересам коллектива и зрителей театра.

10 февраля, в помещении КГГА состоялась встреча с инициативной группой, во время которой были обсуждены дальнейшие шаги.

Заместитель председателя КГГА Анна Старостенко отметила, что городская власть занимает принципиальную позицию: никакие проявления харассмента, дискриминации или унизительного отношения в культурных учреждениях недопустимы.

Для всестороннего анализа ситуации в Молодом театре создадут комиссию, которая при необходимости будет принимать надлежащие меры реагирования.

Полиция открыла уголовное дело

Напомним, что полиция начала уголовное производство в отношении преподавателя театрального университета им. Ивана Карпенко-Карого из-за вероятных фактов сексуальных домогательств. Расследование началось после обращений выпускниц и представителей администрации заведения.

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КГГА
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