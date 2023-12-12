Завтра між "Теремками" та "Деміївською" запрацює метро: графік руху

"Між станціями метро "Теремки"-"Деміївська" з 13 грудня запрацює "човниковий" рух поїздів", - йдеться у заяві.

Столична влада уточнила, що на цій ділянці по кожному з двох колій курсуватиме поїзд з інтервалом 13 та 17 хвилин, залежно від напрямку руху (за принципом фунікулера чи "човником").

Нижче представлений графік у підземці та розклад альтернативного (дублюючого) наземного маршруту:

Станція метро "Теремки"

Станція метро "Іподром"

Станція метро "Виставковий центр"

Станція метро "Васильківська"

Станція метро "Голосіївська"

Станція метро "Деємівська"

Особливості руху поїздів

В адміністрації також закликали пасажирів уважно слухати оголошення чергових на станції підземки, які інформуватимуть напрямок руху поїзда безпосередньо на платформі.

"Працівники метрополітену можуть регулювати прохід пасажирів на станції, щоб уникнути скупчень людей на платформах. На станціях розмістять навігаційні матеріали, де зазначено режим роботи синьої лінії метро, а також графік "човникового" руху поїздів", - зауважується в повідомленні.

Також у КМДА нагадали, що всі підземні станції метрополітену продовжують цілодобово працювати у режимі укриття.

Закриття 6 станцій метро Києва на ремонт

Нагадаємо, 8 грудня у Києві було закрито рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки". Причиною цього стала розгерметизація тунелю метро, тож перегін закрили на ремонт. Орієнтовний термін ремонту - пів року.

У КМДА повідомили, що у столиці курсуватиме наземний транспорт, що дублюватиме маршрути закритих станцій.

Також нагадаємо, що патрульна поліція показала нову схему руху транспорту.

Додамо, що 9 грудня у КМДА розповіли про плани запустити човниковий рух непошкодженим тунелем між станціями метро "Теремки" та "Деміївська". Згодом директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор розповів, що з 13 грудня мають намір запустити човниковий рух метро на "синій" лінії на ділянці закритих на ремонт станцій у тестовому режимі.