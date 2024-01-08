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У КМДА пояснили сьогоднішні аварії водопроводів у двох районах столиці

Фото: у Києві сталися прориви водопроводів у двох районах (РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві сьогодні, 8 січня, стався витік води на вулиці Великій Васильківській та на бульварі Жуля Верна, де комунальні служби вже проведи заходи з ліквідації аварійних ситуацій та відновили водопостачання споживачам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

У столичній владі пояснюють сьогоднішні аварійні ситуації впливом негоди та сильного зниження температури повітря.

"Стрімке й суттєве похолодання та різка зміна температури ґрунту спричинили збільшення кількості аварій, особливо на ділянках мереж із найбільшими термінами експлуатації", - йдеться у заяві.

Відтак, додають у КМДА, комунальні служби міста продовжують працювати "в посиленому режимі та оперативно ліквідовувати аварійні ситуації".

В повідомленні зазначається, що на вулиці Великій Васильківській витік води був локалізований, і усі споживачі вже з водопостачанням. 

"Наразі аварійна бригада "Київводоканалу" готується приступити до ремонтних робіт. Дорожні служби "Київавтодору" ліквідовують наслідки витоку та обробляють покриття протиожеледними засобами", - розповіла столична влада.

Також в адміністрації кажуть, на Борщагівці на бульварі Жуля Верна вже був відремонтований трубопровід, а також було відновлене водопостачання споживачам.

"Фахівці "Київводоканалу" замінили 2,5 м пошкодженої ділянки трубопроводу діаметром 300 мм. Наразі там виконують роботи з благоустрою", - додали в КМДА.

НП у Києві

Раніше повідомлялося, що у Голосіївському районі столиці сьогодні сталася аварія на тепломережі. У зв'язку з цим обвалився асфальт на одній із ділянок дороги.

Крім того, у Деснянському районі Києва на вулиці Градинській (Троєщина) 8 січня під час руху загорівся тролейбус. Попередньо, повідомляють про підпал ізсередини салону.

Також повідомлялося, що ввечері 7 січня у Києві у Святошинському районі прорвало водогін і затопило вулицю. Два будинки залишилися без води.

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