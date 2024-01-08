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У Києві провалився асфальт через аварію. У поліції назвали ділянку, яку краще об'їхати

Київ, Понеділок 08 січня 2024 15:32
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У Києві провалився асфальт через аварію. У поліції назвали ділянку, яку краще об'їхати Фото: у Києві провалився асфальт через аварію на тепломережі 8 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Києві, у Голосіївському районі, сталася аварія на тепломережі 8 січня. У зв'язку з цим обвалився асфальт на одній із ділянок дороги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

"На вулиці Академіка Заболотного в напрямку Столичного шосе рух транспорту тимчасово ускладнений через аварію на тепломережі, яка спричинила провал покриття проїжджої частини", - йдеться в повідомленні.

У Києві провалився асфальт через аварію. У поліції назвали ділянку, яку краще об'їхати

Наразі патрульні забезпечують охорону місця події та повідомили про подію підрядні організації.

"Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!" - попередили в поліції.

НП у Києві

У Деснянському районі Києва, на вулиці Градинській (Троєщина), під час руху загорівся тролейбус у понеділок, 8 січня. Попередньо, повідомляють про підпал ізсередини салону.

А у неділю, 7 січня, у Святошинському районі Києва прорвало водогін і затопило вулицю. Два будинки залишилися без води.

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