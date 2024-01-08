В КГГА объяснили сегодняшние аварии водопроводов в двух районах столицы

В столичных властях объясняют сегодняшние аварийные ситуации влиянием непогоды и сильного снижения температуры воздуха.

"Стремительное и существенное похолодание и резкое изменение температуры почвы повлекли за собой увеличение количества аварий, особенно на участках сетей с наибольшими сроками эксплуатации", - говорится в заявлении.

Соответственно, добавляют в КГГА, коммунальные службы города продолжают работать "в усиленном режиме и оперативно ликвидировать аварийные ситуации".

В сообщении отмечается, что на улице Большой Васильковской утечка воды была локализована, и все потребители уже с водоснабжением.

"В настоящее время аварийная бригада "Киевводоканала" готовится приступить к ремонтным работам. Дорожные службы "Киевавтодора" ликвидируют последствия утечки и обрабатывают покрытие противогололедными средствами", - рассказали столичные власти.

Также в администрации говорят, что на Борщаговке на бульваре Жюля Верна уже был отремонтирован трубопровод, а также было восстановлено водоснабжение потребителям.

"Специалисты "Киевводоканала" заменили 2,5 м поврежденного участка трубопровода диаметром 300 мм. Сейчас там выполняют работы по благоустройству", - добавили в КГГА.

ЧП в Киеве

Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе столицы сегодня произошла авария на теплосети. В связи с этим обрушился асфальт на одном из участков дороги.

Кроме того, в Деснянском районе Киева по улице Градинской (Троещина) 8 января во время движения загорелся троллейбус. Предварительно сообщают о поджоге изнутри салона.

Также сообщалось, что вечером 7 января в Киеве в Святошинском районе прорвало водопровод и затопило улицу. Два дома остались без воды.