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В КМДА попередили, шо у Києві погіршилась якість повітря

Неділя 15 вересня 2024 23:30
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В КМДА попередили, шо у Києві погіршилась якість повітря Фото: мешканців Києва попередили про погіршення якості повітря (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ввечері,15 вересня у Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря. Причиною стали пожежі в області та метеорологічні умови.

Передає РБК-Україна з посиланням на офіційний канал Київської міської державної адміністрації (КМДА) в Telegram.

У повідомленні сказано, що ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемах Київської області, а також метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

Для поліпшення ситуації у КМДА рекомендують зробити наступне:

  • закрити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Також зазначимо, що станом на 15 вересня стало відомо, що забруднення в річці Десна дісталося Київської області. Пляма забруднення вже спостерігається між селами Літки та Рожни, про що в ефірі телемарафону заявив голова Держагентства водних ресурсів України Ігор Гопчак

"На сьогоднішній момент забруднення дійшло до 336 км від впадання по річці Десна, тобто воно знаходиться вже в Київській області між селами Літки та Рожни. Але основна концентрація забруднення знаходиться в Чернігівській області між селами Остер і Максим", - сказав він.

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