В КГГА предупредили, что в Киеве ухудшилось качество воздуха

В сообщении говорится, что вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистемах Киевской области, а также метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

Также отметим, что по состоянию на 15 сентября стало известно, что загрязнение в реке Десна добралось до Киевской области. Пятно загрязнения уже наблюдается между селами Литки и Рожны, о чем в эфире телемарафона заявил глава Госагентства водных ресурсов Украины Игорь Гопчак.

"На сегодняшний момент загрязнение дошло до 336 км от впадения по реке Десна, то есть оно находится уже в Киевской области между селами Летки и Рожны. Но основная концентрация загрязнения находится в Черниговской области между селами Остер и Максим", - сказал он.

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